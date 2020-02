Bilan des affrontements à Guet-Ndar : 2 véhicules incendiés, une dizaine d'arrestations, des policiers blessés et l'agence de la Senelec caillassée...

La ville de Mame Coumba Bang a renoué tout au long de la journée de ce mardi avec les vives tensions liées à des affrontements entre pêcheurs et forces de l'ordre. D'ores et déjà, l'on dresse un bilan très lourd en terme de dégâts matériels.



Selon nos sources bien informées, "deux véhicules ont été incendiés, l'agence de la Senelec située dans le quartier Sud de l'Île de Saint-Louis a été caillassé et une quinzaine de policiers blessés". Nos sources notent également "plusieurs arrestations du côté des manifestants".



Pour l'heure, poursuivent encore nos sources, "les manifestations se poursuivent toujours dans la vieille ville. La gendarmerie est entrée dans la danse avec le déploiement d'un effectif très important sur les lieux, sans compter le renfort de la police venu de Dakar, et qui est venu porter main forte à leurs camarades de Saint-Louis".

Nous y reviendrons...