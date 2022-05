Biennale Dakar 2022 / Exposition Off axée sur « Essence et Résidence », l’art cogite sur le statut et la situation de la femme.

Dans le cadre de la Biennale de l'art 2022, INNOV AFRICA a organisé des manifestations Off pour donner l'opportunité aux artistes non sélectionnés de participer à la 14è édition de la fête de l'art contemporain.



Sous le thème ESSENCE ET RÉSILIENCE, sept (7) artistes talentueux au parcours exceptionnel provenant du Bénin, mais également du Gabon, ont présenté leurs créations au public sénégalais.



Il s'agit de Julien SINZOGAN, Dominique ZINKPE, Éliane AISSO, Éric MEDEDA, SONIART, TCHIF du Bénin et OWANTO une Franco-Gabonaise, tous des artistes engagés réunis autour d’une exposition d'art africain contemporain produite par Mme Évelyne DIATTA ACCROMBESSI, CEO de EDAN, et de Mme Ourèye DIOP SECK Directrice Générale de INNOV AFRICA.



Les sujets abordés et les techniques sont variés et tirent leur essence dans les rites et pratiques, de la situation et du statut de la femme africaine, mais également dans la contemplation de l'univers.