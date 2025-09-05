Baye Abdou Aziz Tilala accueilli triomphalement à Ouest-Foire pour la nuit du Prophète

L’arrivée du khalife de la famille Tilala, Baye Abdou Aziz, a été l’un des moments marquants de la célébration à Ouest-Foire. Escorté par une foule de disciples Baye Fall en liesse, son entrée a été saluée par des chants religieux et des « xassida » entonnés avec ferveur. Une ambiance vibrante, où respect et dévotion se sont mêlés pour magnifier la présence du guide spirituel.







Installé ensuite dans son fauteuil, le khalife a reçu les hommages de ses disciples avant de s’adresser brièvement à l’assistance. Ce cérémonial témoigne du lien fort qui unit le guide à sa communauté, ainsi que de la fidélité des Baye Fall à perpétuer les traditions religieuses, notamment la célébration du Gamou, héritage des anciens.

