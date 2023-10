Bataille rangée à la mairie de Rufisque : Agents municipaux et marchands « s’entretuent » lors d’un déguerpissement

L'opération de déguerpissement des marchands tabliers au marché de Rufisque par des agents de la mairie de la ville chargés de la voirie a mal tourné. De violents affrontements ont opposé des marchands tabliers à des agents de la mairie de la ville de Rufisque. Neuf (9) agents ont été blessés au cours de la bataille rangée, un véhicule de l'institution municipale a été également endommagé renseigne le journal Les Échos.



Par souci de mettre un terme aux occupations anarchiques dans le marché, des agents de la voirie ont sommé les principaux concernés, notamment, les marchands tabliers, de débarrasser le plancher. Et vu que ces derniers traînaient les pieds, ils ont décidé de lancer une opération commando contre les anarchistes. Ils mijotent un plan, sautent dans leur véhicule de service et débarquent dans le haut lieu de commerce. Et pendant qu'ils s'emploient vaille que vaille à dégager les encombrements, ils se heurtent brusquement à une vive résistance de la part de certains marchands tabliers. Les marchands se dressent alors comme un seul homme et s'opposent avec vigueur à l'opération. Les agents mettent la pédale douce et jouent à fond la carte de l'apaisement. Une manière de raisonner les marchands tabliers et surtout essayer de les convaincre de la nécessité impérieuse de s'approprier la mesure. Ces derniers campent sur leur position initiale et font monter l'adrénaline.



Face à l’intransigeance des marchands, les agents décidés à faire respecter la décision de l'autorité municipale, lancent l'opération de déguerpissement contre les tabliers. Toujours selon Les Échos, les tabliers se radicalisent et organisent une foudroyante réplique aux assauts. Ce fut alors le sauve-qui-peut dans les labyrinthes du marché. Une violente bataille rangée éclate entre les deux camps. Qui se battent comme des chiffonniers et échangent également toutes sortes de projectiles. Le marché est vite transformé en un ring de boxe. Où tous les coups sont permis.



Alertés, des éléments du corps urbain du commissariat central de police se rendent illico-presto sur les lieux des affrontements et tentent de restaurer l'ordre public par l'application stricte de la décision de l'institution municipale. Mais, face à la supériorité numérique des tabliers, les policiers font appel à leurs collègues du Groupement mobile d'intervention (Gmi), qui débarquent en renfort et s'emploient à ramener le calme. Sans succès. Ils usent de grenades lacrymogènes et parviennent à disperser les protagonistes.



Neuf (9) agents de la voirie ont été blessés au cours des affrontements; un véhicule de la mairie de marque Foton a été endommagé. Les policiers ont mis aux arrêts sept (7) individus parmi les marchands tabliers récalcitrants. Il s'agit des nommés O. Guèye, 1. Diagne, M. Sarr, P. Fall, D. Ndiaye, M.Diagne et D. Diagne. Ils ont été déférés au parquet pour rassemblement illicite, trouble à l'ordre public, coups et blessures volontaires ayant entraîné des incapacités temporaires de travail (Itt), violences et voies de fait, et destructions de biens publics et privés.