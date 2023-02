Bataille de la mobilisation : « Ceux qui disent que les militants de BBY sont importés, ont peur! » (Fatoumata Niang Ba, Pcs de l’Asepex)

Depuis un certain temps, on assiste à une bataille politique dans la mobilisation des masses. Dans les manifestations de l’opposition comme dans les événements politiques de la mouvance présidentielle dont le dernier en date est le déplacement du président Macky Sall à Thiès, des foules sont drainées par les personnalités politiques qui cherchent toutes à démontrer leur force auprès du peuple sénégalais. Si des partisans de l’opposition croient à une importation de partisans dans le camp du pouvoir, de son côté, la présidente du conseil de surveillance de l’Asepex,, Fatoumata Niang Ba, parle d’un faux débat.



« Quand on a peur on raconte n’importe quoi. C’est l’opposition qui en train de véhiculer ces messages et c’est de l’intox. À Thiès, les militants sont restés pendant des heures pour attendre le Chef de l’État, ce qui témoigne de leur engagement », a répliqué la responsable politique.



« C’est au meeting de Keur Massar que l’opposition a importé des militants. Il y’a des gens qui ont été importés de Ziguinchor, de Kolda, de Sédhiou et partout dans le pays pour se mobiliser à Keur Massar. Différemment de ce qui s’est passé à Thiès, c’est la population de la région qui est sortie massivement accueillir son président », a tonné Fatoumata Niang Ba qui intervenait, ce 9 février, dans l’émission ‘’En Ligne’’ de Dakaractu...