Basket / Tournoi Pré-qualification aux JO 2024 : Le Sénégal face au Nigeria ce Lundi…

Après avoir publié sa liste de 12 Lions ce dimanche soir, le coach Mamadou Gueye Pabi et son groupe vont entamer la compétition ce lundi. En effet, L'équipe nationale masculine de basketball lance son tournoi de pré-qualification aux jeux olympiques 2024, contre le Nigeria à 17h00 Gmt à Lagos.



Les sénégalais qui ont raté la qualification au mondial 2023, devront se battre pour terminer premier de la poule A qu’ils partagent avec l’Ouganda, le Mali et le Nigéria et se projeter vers le second tour qualificatif aux JO. Après les D’Tigers, le Sénégal affrontera l'Ouganda, ce mardi à 15 août à 20h00 avant de croiser le jeudi 17 août le Mali à 14h00 temps universel.



Notons que les tournois de qualifications pré-olympiques concernent 40 équipes qui ne sont pas qualifiées à la Coupe du monde. Huit en Afrique, huit autres dans le continent américain, huit en Asie et seize en Europe. Les cinq vainqueurs de chaque tournoi participeront aux tournois de qualification olympique.



La liste des 12 Lions convoqués :



Branco Badio

Jean Jacques Boissy

Mamadou Faye

Lamine Sambe

Mouhamed Alga Ndiaye

Pape Moustapha Diop

Samba Daly Fall

Amar Sylla

Ousmane Ndiaye

Youssou Ndoye

Cheikh Tidiane Mbodj

Gora Camara