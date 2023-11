Basket / Révolution chez les Lionnes, le DTN annonce la couleur « On prendra les meilleures joueuses pas d’état d’âme ! »

Après avoir terminé à la seconde place du dernier Afrobakset féminin Kigali 2023, l'équipe nationale féminine de basketball devrait connaître une mini révolution interne. Après la double démission rocambolesque de l’ancien sélectionneur et Directeur technique national, Moustapha Gaye, l’heure est au changement. Un changement qui, selon le nouveau Dtn, Raoul Toupane, passera aussi par un rajeunissement de l’effectif avec un travail de détection des jeunes joueuses disséminées sur le territoire national et ou à l'international. «On prendra les meilleures joueuses du moment. Si elles sont meilleures que celles qui sont là, il n’y aura pas d’état d’âme ! » À quelques pas du prochain tournoi qualificatif aux jeux olympiques 2026, (TQO, du 8 au 11 février 2024 en Belgique), on pourrait bien assister à une redistribution des cartes. Le Sénégal fera face à l’ogre USA (champion du monde en titre), à la Belgique, aux championnes d’Afrique en titre, les Nigérianes.









Mouhamadou Moustapha Gaye