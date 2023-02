Basket - Éliminatoires mondial 2023 : Le Sénégal s’incline devant le Soudan Sud et se met en danger…

Pour son entrée en matière dans la dernière fenêtre internationale FIBA, ce vendredi, le Sénégal a subi une défaite (83-75) contre le Soudan Sud.

Un terrible revers pour les hommes de Ngagne DeSagana qui ont plusieurs fois tenté de renverser la tendance sans vraiment y parvenir devant l’agressivité et le talent des Brights Stars.

Les Lions avaient réussi une assez bonne entame de partie avec deux premiers quart temps serrés (Q1 : 22-21) pour le Soudan et égalité lors du second quarter (23-23.)

Avec un léger sursaut d’orgueil, les sénégalais ont même remporté le 3ème quart temps (14-19) avant de sombrer en fin de partie (24-12) complètement dépassés par les assauts soudanais.

Pour cette dernière fenêtre qualificative, les Lions sont désormais obligés de gagner leur deux prochains matches pour espérer avoir un des tickets qualificatifs.

Actuellement classé 3ème du groupe F (6 vicoires et 4 défaites), derrière le Cameroun (2ème) et le Soudan Sud (1er, 9 victoires 1 défaite), le Sénégal devra battre la Tunisie (Samedi 25 février) et le Cameroun (Dimanche 26 février) pour espérer jouer le mondial.