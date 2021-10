Barça : Koeman n'est plus l'entraîneur ! (officiel)

La défaite de trop pour Ronald Koeman. Battu par le Rayo Vallecano (0-1) ce mercredi, lors de la 11e journée de Liga, le FC Barcelone a pris la décision de se séparer de son entraîneur dans la soirée. « Le FC Barcelone a limogé Ronald Koeman de son poste d'entraîneur de l'équipe première ce soir. Le président du club, Joan Laporta, l'a informé après la défaite contre le Rayo Vallecano. Ronald Koeman sera renvoyé de l'équipe ce jeudi» , a annoncé le club catalan dans un communiqué.







Laporta a craqué







Malgré les résultats décevants et le jeu pauvre proposé par son équipe, le technicien néerlandais restait soutenu par le président Laporta ces dernières semaines. «Il mérite la confiance. D'abord, c'est un culé qui aime le Barça et en lui parlant, vous le remarquez. C'est un mythe de Barcelone», déclarait le dirigeant le 8 octobre dernier. Derrière, le Barça avait enchainé deux victoires contre Valence (3-1) et le Dynamo Kiev (1-0).







Mais la défaite dans le Clasico face au Real Madrid (1-2), le week-end dernier, et ce troisième revers de la saison en championnat contre le Rayo Vallecano a précipité la chute d'un entraîneur contesté par un grand nombre de supporters ces dernières semaines.







L'heure de Xavi ?







Neuvième du classement, à six points des équipes de tête, le Barça doit désormais se trouver rapidement un nouveau coach. Nul doute que le nom de Xavi, en poste à Al Sadd, risque de revenir régulièrement au cours des prochaines heures. L'ancien milieu barcelonais ne cachait pas récemment que son rêve était d'entraîner Barcelone.







« L'idéal pour ma carrière serait de devenir entraîneur du FC Barcelone, glissait-il la semaine dernière. Je ne l'ai jamais caché, c'est mon objectif et mon rêve. Je ne sais pas si cela arrivera ou non, s'ils auront besoin de moi ou non, mais pour le moment je suis heureux à Al Sadd et très fier d'entraîner ce club. Si une telle offre arrive, il faudra l'étudier.» L'heure est peut-être venue.