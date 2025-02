Baptême du feu réussi pour le coach sénégalais Habib Beye : le Stade Rennais s'impose face à Strasbourg (1-0)

Dans une ambiance électrique au Roazhon Park, le Stade Rennais a offert une victoire précieuse à son nouveau coach, Habib Beye, face au Racing Club de Strasbourg (1-0). Ce match marquait les débuts sur le banc rennais pour l'entraîneur sénégalais, et celui-ci a su impulser une dynamique positive dès sa première sortie, confirmant ainsi les espoirs placés en lui.



Dès le coup d'envoi, les Rennais ont montré leur intention de dominer le jeu. Habib Beye, connu pour son exigence tactique et son énergie communicative, a visiblement insufflé une nouvelle discipline collective à son équipe. Les joueurs bretons ont enchaîné les phases offensives, mettant sous pression une défense strasbourgeoise qui a tenu bon dans un premier temps.



Le seul but de la rencontre est survenu en toute fin de seconde période, à la 89e minute. Ludovic Blas, auteur d’un match satisfaisant avec une note de 8,9, a inscrit le but décisif.



Nommé il y a seulement quelques jours pour succéder à Bruno Génésio, Habib Beye a rapidement imprimé sa marque. Son discours clair et son approche tactique ont semblé porter leurs fruits dès ce premier match.



Le Stade Rennais, qui pointait à la 16e place du classement avant cette 20e journée, se relance ainsi avec cette victoire qui lui permet de sortir de la zone de relégation. Pour Habib Beye, ce baptême du feu réussi constitue une première étape prometteuse. Les prochains matchs confirmeront si cette dynamique peut s'inscrire dans la durée.