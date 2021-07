Bambey : Mbaye Dione pour présenter ses condoléances à Aïda Mbodj au nom du SG de l’AFP

Mbaye Dione, Maire de la commune de Ngoudiane et Responsable de l’Alliance des Forces de Progrès, au nom du Président Moustapha Niasse et de l’ensemble des militants de l’AFP, a présenté ses condoléances à l’honorable députée Aïda Mbodj et à l’ensemble des membres de sa famille suite au rappel à Dieu de leur mère en début de semaine.

Mbaye Dione a ensuite salué les qualités de femme leader de Madame Aïssatou Mbodj avant de l’encourager à cultiver davantage les valeurs qui lui valent l’estime et le respect de toutes les familles religieuses du pays et de toute la classe politique y compris ses propres adversaires.

Aïda Mbodj a remercié la délégation et plus particulièrement le Secrétaire général de l’Association des Maires du Sénégal pour sa disponibilité à son égard, son courage politique et son engagement constant pour le développement de son terroir. Mais aussi au Président Moustapha Niasse qui a fait observer une minute de silence à l’hémicycle en pleine session au moment où est survenu ce décès..