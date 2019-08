Badiouré : Un bus se reverse et fait trois morts.

L'accident a lieu à Badiouré à moins de 10 km de Bignona sur la Rn4.

Le bilan fait état de trois morts dont deux morts sur le coup et un autre qui a succombé à ses blessures à l'hôpital.

C'est un bus de 70 places qui avait quitté ce samedi matin la gare routière de Bignona. Il aurait derayé et aurait heurté un arbre.

On note aussi plus d’une soixantaine de blessés.