Badara Gadiaga sur le dialogue : « Gathié National la… C’est un rendez-vous inopportun et une arme politique pour berner le peuple face aux urgences »

Lors de l’émission hebdomadaire « Jakaarlo Bi » sur la Tfm, le chroniqueur Badara Gadiaga n’a pas hésité à critiquer cette partie de l’opposition qui, selon lui, « s’est résignée » au moment où l'opposition sénégalaise doit faire face à « un régime qui se cherche ». « J’ai été sidéré de voir le défilé de certains membres de l’opposition dont la plupart veut se faire remarquer par les autorités de l’actuel régime. Je rappelle que c’est Bassirou Diomaye Faye qui nous avait dit qu’il ne soutiendrait jamais Amadou Bâ devant Macky Sall. Aujourd’hui, il invite au dialogue Amadou Bâ et tant d’autres acteurs politiques qu’ils ont toujours farouchement combattus sur le terrain politique. Des autorités de ce pays ont accusé des gens de faussaires et d’avoir manipulé des chiffres. Quand on vient aujourd’hui nous parler de dialogue avec ces gens, je trouve cela marrant », a indiqué le chroniqueur.



Par ailleurs, Badara Gadiaga dénonce l'option de ces responsables politiques qui « se réfugient chez le nouveau régime pour être ménagés et épargnés par les poursuites judiciaires en cours. » La même analyse a été aussi faite par le chroniqueur qui se rappelle des accusations de hauts responsables de Pastef, alors dans l’opposition : « Ils ont tout dit ! Qu’est-ce qui n’a pas été dit à l’endroit de Moustapha Niasse, Aminata Mbengue Ndiaye qu’ils ont accusés de sucer le sang des Sénégalais… », s’interroge Badara Gadiaga qui réaffirme que ce dialogue n’est qu’un mirage et une simple occasion pour les acteurs politiques de berner encore le peuple sénégalais.