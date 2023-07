Bac 2023/ Académie de Kaolack: 1.676 candidats déclarés admis d'office, soit un taux de 19,82%

À l'académie de Kaolack, les résultats du premier tour à l'examen du Baccalauréat sont connus. Et selon l'inspecteur d'Académie, Siaka Goudiaby, sur 11.464 candidats répartis dans 38 centres, 1.676 sont déclarés admis d'office soit un taux de 19,82%( environ 20%).



Au total, 368 candidats ont obtenu une mention dont 5 "très bien", 62 "bien" et 301 "assez-bien". Ainsi pour la série S1, sur 25 candidats, 20 sont déclarés admis d'office( avec 14 mentions).



Pour les besoins du second groupe du Bac, 2.912 candidats sont autorisés à le subir soit un taux de 25,40%. Ainsi, l'académie de Kaolack table sur un taux de 40% d'admis pour le Baccalauréat( session 2023).