BRAQUAGES À TOUBA / 17 Numéros de téléphone mis à la disposition des populations par la police, la gendarmerie et les comités de veille.

En plus des comités de veille, surveillance et de sécurisation mis en place dans plusieurs quartiers de Touba et dont les membres sont des volontaires issus de ces quartiers, voilà qu'une autre actuce vient d'être inventée pour mieux faire face aux braquages et autres types d'agression.

En effet, la police, la gendarmerie et les comités de veille viennent de mettre à la disposition des populations, respectivement, 4 , 11 et 2 numéros de téléphone. Ce qui fait un total de 17 dont un le numéro vert.



Il faut signaler que l'agglomération de Touba-Mbacké compte 4 commissariats de police à Dianatoul Mahwa, Ndamatou, Gouy-Mbind et Mbacké, un escadron de surveillance et d'intervention, une brigade spéciale de gendarmerie, des brigades à Ndindy, Kaël, Touba Bélèl en plus de la gendarmerie de Mbacké.



Les comités de veille sont chargés, en plus de leur rôle dissuasif, d'assurer le rôle de tampon entre les populations et les forces de défense et de sécurité en remontant les dénonciations. Il fait signaler que gendarmes et policiers ont jumelé, ces jours derniers, leurs forces pour plus d'efficacité dans leurs opérations...