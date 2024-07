BFEM 2024 À Mbacké: Un deuxième candidat tombe (…) lui aussi, cherchait de l’aide moyennant 10 000 frs via Watshapp…L’IEF confirme l’expulsion

Un autre candidat au Bfem 2024 a été surpris en flagrant délit de tricherie au centre Mame Cheikh Anta de Mbacké. L’élève a été surpris en train de transférer l’épreuve de HG dans un groupe watshapp qu’il a intégré moyennant une somme de 10 000 francs CFA . Selon un élève avec qui il partage la même salle d’examen, c’est lui-même, interrogé par le surveillant qui a avoué, devant tous ses camarades à haute et intelligible voix, avoir payé pour intégrer le groupe en question.





Comme pour le premier tricheur, lui aussi a été alpagué, dénoncé et expulsé. Joint au téléphone, l’Inspecteur de l’Enseignement et de la Formation Mr Ndiaga Bâ déclare : « je ne peux me prononcer car il y a des personnes habilitées pour ce faire. Mais le candidat a été expulsé ».





Nos sources nous renseignent que si le premier tricheur a réussi à prendre la poudre d’escampette, le second, lui, est présentement entre les mains de la police. Les limiers travailleraient à démanteler le réseau et à appréhender les membres qui l’animent.







Affaire à suivre ….