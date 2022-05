BBY À TOUBA - Réunion de mises au point des « leaders écartés des zones »… Le dispatching décrié !

Ils sont nombreux ces leaders de l’Apr et de la coalition Benno Bokk Yaakar de Touba à se sentir écartés de l’essentiel. Cette mise à l’écart a, selon eux, été carrément actée depuis que le Parti Présidentiel a été divisée en 11 zones.



À l’occasion d’une réunion expressément convoquée par Serigne Bassirou Sy ( CESE) et à laquelle ont pris part Bassirou Mbacké Diakhaté ( Hcct ), Serigne Modou Bara Dolly, Baye Maguette Diakhaté et à laquelle se sont fait représenter Abdou Lahad Kâ, Madame Mbaye Ndiaye, Bara Gaye par des émissaires.



Dans son allocution, Bassirou Sy a rappelé que les zones sont très marginales par rapport au personnel politique en place. « Touba est riche de 112 villages. Comment peut-on circonscrire 112 villages en 11 zones. C’est juste pour écarter des leaders et c’est fait à dessein. Et puisque le Président de la République nous a demandé de lui dire les causes qui justifient des défaites, nous nous sommes réunis pour lui dire que ce dispatching en est une. Est-ce raisonnable d’avoir une zone à Gouy-Mbind dans laquelle on ne trouve pas Bassirou Mbacké Diakhaté ? »



Prenant la balle au rebond Bassirou Mbacké Diakhaté s’estimera écarté en tant qu’allié pour n’avoir jamais été associé aux activités de la coalition. « Quand je suis appelé je viens et quand je ne suis pas appelé je poursuis mes activités. Une coalition a besoin de travailler dans la collégialité et non de manière disparate. » Des propos renchéris par Serigne Modou Bara Dolly qui pense que les zones devraient compter jusqu’à 28 pour impliquer tout le monde. Affaire à suivre…