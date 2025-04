BAL 2025 : Le Basketball africain en pleine ascension, entre spectacle, engagement populaire et appel à une meilleure valorisation culturelle

La Basketball Africa League (BAL) continue de gagner en popularité au Sénégal, où elle est désormais reconnue comme un événement sportif et culturel majeur. Depuis son inauguration en 2020, le tournoi a révolutionné le panorama du basketball africain, séduisant un auditoire grandissant année après année. Pour la cinquième édition de la Conférence Sahara, Dakar était en émoi au son des dribbles, des dunks et de l'engouement d'une foule enthousiaste, enchantée d'accueillir les stars mondiales sur le sol sénégalais.







« Nombreux sont ceux qui ne savaient pas ce qu'est la BAL. » Diarra, un fervent supporter, partage : « On voit des gens venir de tous les horizons aujourd'hui ». Cependant, la BAL ne se limite plus à des rencontres de basketball. Grâce aux performances d'artistes locaux et de célébrités, chaque intervalle entre deux événements se transforme en un véritable spectacle, créant une atmosphère animée dans les gradins. Cette combinaison de sport et de divertissement a séduit les supporters, qui apprécient l'atmosphère « détendue » et une mise en place qui transforme l'image du sport au Sénégal. Des joueurs de football et de basketball se rencontrent dans une ambiance festive populaire où la culture urbaine est pleinement mise en valeur.







Toutefois, rien n'est parfait. Moustapha, un autre observateur, déplore l'absence d'engagement dans l'artisanat local. D'après son point de vue, « il serait possible d'accroître la valorisation de la culture sénégalaise en incorporant davantage d'aspects traditionnels et en appuyant les artistes locaux ». Une observation partagée par plusieurs personnes qui pensent que le ministère des Sports aurait dû prendre une part plus engagée en collaborant avec les intervenants culturels pour faire de cet événement un véritable reflet de la richesse sénégalaise.







La BAL à Dakar dépasse le simple cadre d'un tournoi : c'est un miroir de la quête de modernité d'une jeunesse, tout en restant profondément liée à ses origines. Bien que l'événement attire de plus en plus, il existe toujours des lacunes à combler pour le transformer en un événement qui reflète pleinement le potentiel culturel et sportif du pays.