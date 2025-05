Ayib Daffé : « Le parti Pastef et ses alliés veulent un dialogue, mais pas un dialogue de deals sous prétexte d'échapper à la reddition des comptes »

Ayib Daffé s'est réjoui de l'organisation de ce dialogue par le président de la République. De son avis, cette rencontre permettra de contribuer au renforcement de la démocratie et de l'État de droit. Il a ainsi tenu à féliciter le chef de l'État d'avoir convié toutes les forces vives de la nation à y participer.



Cependant, selon Ayib Daffé, le parti Pastef et ses alliés souhaitent un dialogue sincère, doté d'objectifs et de méthodologies précis. Ils réfutent l'idée d'un dialogue basé sur des "deals" sous prétexte d'échapper à la reddition des comptes. « Le statut des citoyens devant la loi ne doit pas faire l'objet d'un dialogue », a-t-il affirmé avec force.