Axe Dahra-Touba : Deux morts et sept blessés graves dans un accident

Un accident mortel s'est produit ce mercredi 18 juin 2025 sur l'axe Dahra-Touba, à hauteur du village de Baloji. Le bilan fait état de deux morts et sept blessés graves, selon des sources recueillies sur place.



Le drame s'est déroulé aux environs de 16 heures, juste à la sortie de Dealy. Il implique un véhicule de transport en commun communément appelé "Cheikhou Chérifou". Le véhicule, qui circulait à vive allure, aurait été victime de l'éclatement d'un pneu arrière, provoquant son renversement sur la Route Nationale 3 (RN3).



Selon des témoignages, un homme et une femme sont décédés sur le coup, tandis que sept autres passagers ont été gravement blessés.



Alertés, les sapeurs-pompiers de Touba sont intervenus pour évacuer les blessés à l'hôpital de Touba. Les deux corps sans vie ont été transportés à la morgue du poste de santé de Dealy.



Après le constat d'usage, la gendarmerie locale a ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de l'accident.