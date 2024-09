Autoroute à péage : un carambolage impliquant un porte-conteneurs et 7 véhicules fait plusieurs blessés

Au moment où ces lignes sont écrites, un long bouchon sur plus de 3km a provoqué un embouteillage monstre. Il s’agit, selon SECAA SA, d’un carambolage impliquant un porte-conteneurs et 7 véhicules dans le sens AIBD vers Dakar, à hauteur de Keur Ndiaye Lo. Plusieurs personnes ont été blessées et des interventions sont en cours.Nous y reviendrons...