Autonomisation des femmes dans la cybersécurité : le plaidoyer de Macky Sall au forum de Riyad

Au deuxième jour du Forum mondial de Riyad sur la cybersécurité, ce 2 octobre 2025, l’ancien président Macky Sall a pris part à un panel de haut niveau sur l’autonomisation des femmes dans le cyber. Une occasion pour l’ancien chef d’État de plaider pour des politiques publiques progressistes et inclusives, en matière d’éducation, de formation et d’intégration des femmes dans les filières et métiers des technologies modernes.
