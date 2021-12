Automobile et transports : Le ministre des Transports a rendu visite à Mbaye Guèye EMG à la suite du sinistre d'hier…

Accompagné du Directeur des transports, Mansour Faye a manifesté le souhait d’accompagner les initiatives de la société de vente de voitures, qui s’est aussi lancée dans les contrôles et visites techniques.



À son tour, le PDG du groupe EMG a salué la disponibilité du ministre des transports et s’est dit très content de recevoir Mansour Faye dans les locaux de EMG.



À noter qu’il n'est pas à exclure que la société de vente de voiture collabore avec l’État du Sénégal pour le renouvellement du parc automobile des transports urbain et interurbain.



Revivez les moments forts de la visite de Mansour Faye à EMG…