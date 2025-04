Augmentation des salaires catégoriels pour les domestiques et gens de maison : Les nouveaux salaires minima annoncés par le MTERI

Le ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions a publié un arrêté fixant les salaires minima catégoriels des travailleurs domestiques et gens de maison.



Ces salaires minima catégoriels des travailleurs domestiques et gens de maison, comparant les montants de 2009 à 2025, sont fixés comme suit :



Première catégorie : Tout « boy » ou « bonne » débutant ou ne pouvant justifier de plus de 2 ans de pratique verra son salaire passer de 42 714 francs CFA en 2009 à 62 223 francs CFA en 2025.



Deuxième catégorie : Tout « boy » ou « bonne » n'assurant qu'une partie des travaux de la maison, notamment le lavage du linge, la garde d'enfants, les gardiens logés ou non de maison d'habitation au service d'un particulier, aura une rémunération passant de 43 443 à 65 301 francs CFA.



Troisième catégorie : Le « boy » ou la « bonne » chargé d'exécuter l'ensemble des travaux courants d'intérieur et justifiant de plus de 2 ans de pratique verra son salaire augmenter de 45 101 francs CFA en 2009 à 67 662 francs CFA.



La quatrième catégorie (boy cuisinier ou bonne cuisinière) assurant l'ensemble des travaux d'intérieur, y compris la cuisine courante, est fixée à 68 700 francs CFA.



Cinquième catégorie : Le cuisinier ou la cuisinière qualifié(e) de maison verra son salaire passer de 46 179 francs CFA à 69 042 francs CFA.



La sixième catégorie (cuisinier ou cuisinière qualifié(e) de popote de plus de 8 personnes) recevra désormais 76 371 francs CFA, et la septième catégorie (maître d'hôtel) aura un salaire finalement fixé à 76 996 francs CFA en 2025.



Le ministère du Travail informe que l'arrêté n° 04317 MFPTEOP/DTSS du 31 décembre 2009 fixant les salaires minima hiérarchisés des domestiques et gens de maison est abrogé.