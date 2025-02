Audition de Farba Ngom – Oumar Youm dénonce une manipulation politique : « Ce décalage de 15 jours nous a… »

Oumar Youm, avocat de Farba Ngom et membre influent de l’APR, a formulé de graves accusations à la suite de l’audition de son client au pôle judiciaire financier. Selon lui, la publication d’un rapport sur Farba juste avant son audition en février 2025 relève d’une manipulation politique visant à « noyer le poisson ». Oumar Youm souligne que l’affaire de Farba ne remonte pas à février 2025, mais à septembre 2024, lorsque des policiers en civil ont effectué une perquisition « irrégulière » à Diamniadio, sans aucune base légale, alors qu’aucune plainte ou enquête n’avait été ouverte à ce moment-là.



L’avocat affirme que cette intervention prématurée témoigne d’un manque total de respect des procédures judiciaires. Il explique que la levée de l’immunité parlementaire de Farba, demandée par un rapport de décembre 2024, a été obtenue sans qu’aucune enquête ou instruction judiciaire préalable n’ait été menée, violant ainsi le principe du contradictoire, fondamental en droit pénal. De plus, Oumar Youm dénonce les irrégularités entourant les actions menées contre son client, notamment l’intervention d’agents en civil et l’absence de transparence concernant l’identité des responsables de cette opération.



Oumar Youm va plus loin en mettant en lumière la dimension politique de cette affaire. Selon lui, Farba Ngom est devenu une cible de l’opposition, en particulier de Sonko, qui chercherait à déstabiliser Macky Sall en s’attaquant à ses proches. L’avocat estime que Sonko, en visant Farba, espère atteindre indirectement le président Sall, ce qui révèle, selon lui, une instrumentalisation de la justice à des fins politiques.



Enfin, Oumar Youm dénonce le manque de clarté dans la procédure judiciaire. Farba, jusqu’à présent, n’a toujours pas été informé des charges précises qui pèsent contre lui. Cette absence de transparence constitue, selon l’avocat, une violation des droits fondamentaux garantis par la Constitution sénégalaise. Malgré ces obstacles, Oumar Youm reste déterminé à défendre Farba, affirmant que les juges, malgré les pressions politiques, devront trancher cette affaire en toute indépendance et équité.