Audience au Palais de la République : Alexandre George Soros s’engage à accompagner le gouvernement sénégalais pour la santé et l’éducation

En visite au Sénégal, le vice- président de Open society Foundations, Alexandre George Soros a été reçu ce samedi par le président de la République, Macky Sall. Au terme de l’audience qui lui a été accordée, l’homme d'affaires a réaffirmé sa volonté de travailler avec le gouvernement sénégalais dans plusieurs secteurs, notamment dans le domaine de l’éducation et de la santé.

« Nous avons été reçus aujourd’hui par le président de la République Macky Sall, président en exercice de l’Union africaine. Je me réjouis de l’hospitalité légendaire qu’il nous a accordée. Nos discussions ont porté sur plusieurs domaines. Nous avons échangé sur le domaine de la santé où nous avons constaté que d’importants efforts ont été réalisés. Nous avons échangé sur l’accompagnement en terme de production de vaccins et la relance des activités économiques post Covid-19.

Nous avons évoqué aussi le domaine de l’éducation. Nous réaffirmons notre ferme volonté d’apporter notre soutien au gouvernement du Sénégal dans le cadre du financement de l’éducation inclusive afin d’accompagner les personnes vivant avec un handicap », renseigne le vice- président de Open society Foundations.

Dans le cadre de ses nouvelles missions à l’Union africaine, Alexandre George Soros réitère sa ferme volonté d'accompagner le président Macky Sall pour mieux faire face aux impacts de la crise ukrainienne dans le continent africain. Il compte également poursuivre la coopération dans le domaine économique pour une nouvelle redistribution des tirages spéciaux pour les pays africains…