Atténuation changements climatiques-ENDEV : pour une production de 7, 2 millions de foyers améliorés sur un total de 15 millions

Dans le cadre de l'appui au développement du sous-secteur des combustibles domestiques au Sénégal, la GIZ à travers son programme Energizing Development (EnDev) GmbH avec l'accord de non objection des Gouvernements du Sénégal et du Kenya, avait soumis au Fonds Vert pour le Climat une proposition de projet EnDev/FVC « Promotion of Climate Friendly Cooking : Kenya and Senegal » qui a été validée par le « Governing Board » du Fonds Vert pour le Climat (FVC). L’atelier de lancement national du projet a été tenu hier. D’un coût global de 57, 17 millions d’euros dont 24,9 millions d’euros pour le Sénégal, il vise à contribuer à l’atteinte de l’objectif national d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 à travers la production et la commercialisation de 7, 2 millions de foyers améliorés sur un total de 15 millions prévus dans la CDN.