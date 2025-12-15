Obtention frauduleuse de cartes d’identité sénégalaises : une enquête révèle un système organisé au sein d’une mairie

A Ziguinchor, une vaste affaire de fraude documentaire secoue l’administration locale après le démantèlement présumé d’un réseau spécialisé dans la fabrication et la validation d’actes d’état civil fictifs au profit de ressortissants étrangers.



Tout est parti d’un contrôle de routine effectué au poste frontalier de Kidira. Un ressortissant étranger, identifié par les initiales M. S., a été interpellé alors qu’il était en possession de deux pièces d’identité distinctes, l’une étrangère et l’autre sénégalaise, comportant des identités différentes mais une même photographie.



Entendu par les services d’enquête, l’intéressé a reconnu que la pièce étrangère était authentique, tandis que le document sénégalais aurait été obtenu par des démarches administratives frauduleuses, destinées à faciliter ses activités professionnelles et à contourner certaines obligations fiscales.



Les investigations ont ensuite révélé l’existence d’un système organisé de falsification au sein d’une mairie de la région sud, impliquant plusieurs agents municipaux et responsables de l’état civil, identifiés par les initiales M. Sg., D. S., S. D., A. P., P. Sg. et A. D.



Selon les éléments de l’enquête, des extraits de naissance fictifs auraient été insérés dans des registres officiels couvrant plusieurs décennies, permettant l’obtention de cartes d’identité biométriques sur la base de données inventées.



Huit registres d’état civil, datant notamment des années 1977, 1983, 1989, 1990, 2005, 2014 et 2016, ont été placés sous scellés provisoires en raison de graves irrégularités : inscriptions illégales, surcharges manuscrites et actes inexistants.



Les mis en cause ont partiellement reconnu les faits, tout en se renvoyant la responsabilité. Certains ont évoqué la faiblesse de leurs salaires pour expliquer leur implication. Une autorité municipale, désignée par les initiales D. S., a admis avoir signé un extrait litigieux sans procéder aux vérifications nécessaires, évoquant une pratique administrative répandue.



À l’issue de l’enquête, les personnes concernées ont été déférées devant le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Ziguinchor pour des faits présumés de faux et usage de faux, complicité, obtention indue de documents d’identité sénégalais et association de malfaiteurs.



Les personnes mises en cause bénéficient de la présomption d’innocence jusqu’à décision définitive de la justice.

Affaire à suivre