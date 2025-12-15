Arabie Saoudite : Aminata Touré a participé au Forum de l’Alliance des Nations Unies pour les Civilisations


Arabie Saoudite : Aminata Touré a participé au Forum de l’Alliance des Nations Unies pour les Civilisations
​Le Haut Représentant du Chef de l’État, Aminata Touré, a participé au Forum de l’Alliance des Nations Unies pour les Civilisations (UNAOC) à Riyad, en Arabie Saoudite. Cet événement, ouvert par le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a permis à Aminata Touré de prendre une position ferme.

​Elle a notamment recommandé l’envoi immédiat de médiateurs internationaux. L'objectif est de « mettre fin aux massacres et atrocités qui se déroulent dans une région qu’elle n’a pas spécifiée explicitement dans cette déclaration », tout en dénonçant ce qu’elle considère comme une quasi-indifférence de la communauté internationale face à cette situation.

​Cette intervention s’inscrit dans le cadre du mandat de l’UNAOC, qui vise à promouvoir le dialogue interculturel et à prévenir les conflits en favorisant la compréhension mutuelle entre les nations et les civilisations.
Lundi 15 Décembre 2025
