Attaque, cambriolage et banditisme à Saint-Louis, Dakar et Touba : Des députés interpellent Aly Ngouille Ndiaye

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a été interpellé, lors de son passage à l'hémicycle, sur les cas de cambriolages suivis de viols et vols à main armée perpétrés ces derniers jours dans la région de Saint-Louis.



"Le banditisme professionnel a fini de s'installer à Gandon, Rao, Mpal, Bango et Keur Bakka, Dakar et sa banlieue, Touba et ses circonscriptions. En effet, les malfaiteurs dictent leur loi, le jour comme la nuit, et hante le sommeil de la population. À cet effet, je vous invite à sévir, le plus vite possible", a déclaré la parlementaire Marie Sow du groupe parlementaire des libéraux et démocrates".



Prenant la parole à son tour, la députée du département de Saint-Louis, en l'occurrence Aminata Guèye Faye, a invité également les autorités, notamment le premier policier du pays Aly Ngouille Ndiaye, à intervenir le plus rapidement possible. Car, ce banditisme sème la panique auprès des populations de l'axe Nord.



"En l'espace d'une semaine, des braquages suivis de vols à main armée sévissent dans la région de Saint-Louis. Et nous vous interpellons sur cette situation afin que des solutions les plus urgentes soient prises pour sécuriser la population", a souligné la parlementaire Aminata Guèye Faye.