« Atlantique » de Mati Diop : Netflix rachète les droits du film primé à Cannes

Le géant du streaming s’est offert le grand prix du jury, Atlantique, de Mati Diop, ainsi que J’ai perdu mon corps de Jérémy Clapin, grand prix de la Semaine de la Critique. En acquérant ces deux longs-métrages, la plateforme de vidéo à la demande contourne les règles du Festival, qui a pour principe de refuser les projets qui n’ont pas vocation à être diffusés en salles.

On pensait la guéguerre finie, et pourtant. Dans un communiqué de presse diffusé, comme par hasard, le jour de la clôture du Festival de Cannes, le géant du streaming Netflix a annoncé avoir fait l’acquisition de deux nouveaux films pour son catalogue. Deux films projetés et primés au Festival de Cannes selon «le Figaro».

Le premier, Atlantique, réalisé par Mati Diop, a obtenu le grand prix du jury. Entre fable amoureuse et fresque sociale, le film se déroule dans une banlieue populaire de Dakar, au Sénégal. Ada est éprise de Souleiman, mais elle est promise à un autre. Coup du sort, Souleiman doit fuir le pays par bateau, en quête de cieux plus favorables. Alors que les noces d’Ada avec son mari mal-aimé battent leur plein, un incendie ravage les lieux: son amoureux est revenu.