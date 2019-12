Assemblée nationale / Oumar Youm vante le bilan de Macky Sall en terme d’infrastructures routières.

Lors des débats sur le vote du budget du ministère des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, le ministre Oumar Youm a tenu à rassurer les parlementaires sur la mise en œuvre de la politique d’infrastructures engagée depuis 2012 par le gouvernement de Macky Sall. Il n’en reste pas là et fait savoir que c’est pas sur la base de clientélisme, ni de la politique.



Oumar Youm a aussi cité l’exemple du désenclavement de l’Ile à Morphil, une réalisation de son gouvernement et selon lui, dire que Macky Sall n’a pas de vision, cette phrase restera à l’hémicycle. Le minsitre a avant tout vanté la vision du président de la République devant le parlement. « Le monde entier admet que Macky fait partie des présidents africains les plus visionnaires et qui est aiguillé par sa connaissance du pays et par sa connaissance des aspirations des populations », a-t-il laissé entendre.



Selon lui, le gouvernement de Macky Sall a fait des réalisations records : 1862 km de routes revêtus soit 260 km par année, 191 km d’autoroute en 5 ans en moyenne 38 km par année et 6000 km. Pour ainsi étayer le bilan de Macky Sall, il compare aussi cette réalisation face à celle du gouvernement précédent qui avait réalisé 32 kilomètres en 12 ans.