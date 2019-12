Assemblée nationale : Le ministère du Tourisme et des transports aériens doté d’un budget de 21 milliards 700 millions.

Ce matin, le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr se présente devant les parlementaires dans le cadre du marathon budgétaire de 2020, pour défendre son budget. Pour cette année, marquée par une nouveauté dénommée "budget programme", le ministère du Tourisme et des Transports aériens a scindé son programme en 4 parties.



Le Programme 1 va porter sur le développement de la sécurité et de la sûreté des transports aériens. Dans ce programme, une somme de 6 milliards 689 millions F sera arrêtée par nature économique de dépenses.

Le 2e programme met l’accent sur le développement de l'offre touristique avec des crédits de paiement arrêtés à 6 milliards 256 millions F.

L'avant-dernier programme regroupe les aspects à soulever sur le développement des infrastructures aéroportuaires pour un montant de 7 milliards 914 millions F. Et enfin le programme concernant le pilotage, la gestion et la coordination administrative pour une somme chiffrée à 851 millions 767 000 F.



Le ministre Alioune Sarr qui va faire face aux parlementaire va devoir donc, donner ses arguments pour défendre la pertinence de ce budget et en même temps, répondre aux interpellations qui émaneront probablement des députés...