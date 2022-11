Assemblée nationale : « Le centre de santé de Bounkiling ne peut plus supporter les 125.000 habitants » (Oumar Souané Cissé, député).

À l’occasion du vote du budget du ministre de la Santé, ce 23 novembre, le député du département de Bounkiling a présenté le diagnostic du secteur sanitaire de ce département de la région de Sédhiou. Il dit : « le centre de santé de Bounkiling ne supporte plus les 125.000 habitants du département… Le niveau d’équipement en personnel et en matériel des 25 postes de santé est trop insuffisant… », note le député.

Oumar Souané Cissé d’ajouter «la zone frontalière c’est-à-dire celle de Kabada souhaite un centre de santé pour ne plus aller en Gambie pour se faire soigner », demande le parlementaire.