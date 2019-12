Assemblée nationale / Assiduité, ponctualité et pragmatisme : La pédagogie par l'exemple du ministre de l’intérieur Aly Ngouille Ndiaye

Le ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye a fait preuve d'assiduité, de ponctualité, mais également de pragmatisme lors de son passage à l'hémicycle.

En effet, alors qu'une pause de 20 minutes a été accordée aux membres du gouvernement et aux députés, le ministre est revenu dans la salle où se déroule la plénière bien avant les députés.

Et il est resté plusieurs minutes avant de voir certains parlementaires regagner leurs places.

Ce qui constitue un très bon exemple à suivre par tout bon citoyen, dans un contexte où le Sénégal fini de se distinguer par le non respect de l'heure et du rendez-vous. Allant même jusqu'à créer la fameuse expression "heure sénégalaise".