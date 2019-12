Assemblée nationale / Aïssatou Cissokho souhaite une réactivation de la politique nationale de développement intégré de la petite enfance

Le parlementaire du département de Bakel, Aïssatou Cissokho, s’est exprimée lors du vote du budget du ministère de la femme, de la famille, du genre et de la protection de l’enfance pour montrer sa satisfaction pour la place importante accordée à la femme au Sénégal. Elle a félicité le président de la République qui a bien voulu renforcer l’intégrité des femmes dans le gouvernement et qui plus est, leur a confié des institutions stratégiques.



Aïssatou Cissokho appelle aussi madame le ministre à répondre convenablement aux préoccupations des femmes et à mettre l’accent sur la formation et l’entrepreneuriat féminin. Elle demande aussi un accompagnement et une mise en application pour l’élargissement de leurs compétences acquises.



S’agissant de la politique des enfants, le député de Bakel estime qu’il y a lieu de réactiver la politique nationale de développement intégré de la petite enfance, l’insertion sociale et la réalisation personnelle des enfants…