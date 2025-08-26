Assemblée nationale : 130 députés ont adopté les nouveaux projets de loi portant création de l’OFNAC et la déclaration de patrimoine

« La bonne gouvernance et la transparence sont les facteurs principaux à travers les deux lois qui ont été votées ce lundi », apprécient majoritairement les députés de la 15e législature qui ont voté les deux projets de loi notamment : n° 15/2025 relatif à la déclaration de patrimoine examiné par les députés réunis en séance plénière ce lundi 25 août 2025 à l’Assemblée nationale et n⁰ 12/2025 portant création de l’Office national de lutte contre la corruption (OFNAC).







Pour ce dernier projet, il a été question pour les députés, de garantir l’accomplissement efficace des missions confiées à l’OFNAC, dans le strict respect de l’intérêt général. Aussi, il faut rappeler que ce projet de loi de l’OFNAC qui se charge effectivement de la corruption, sera à la Présidence de la République, mais en tant qu’organe qui demeure indépendant.







Le ministre de la justice qui défendait le projet a précisé qu’il ne saurait constituer un « électron libre », ce qui justifie son rattachement institutionnel à la Présidence, afin de bénéficier d’une autorité suffisamment forte pour asseoir son action.

