Assemblée générale de la SODAV : 553 millions de FCFA répartis aux ayants droit en 2024

La Société Sénégalaise du Droit d’Auteur et des Droits Voisins (SODAV) a tenu son assemblée générale ordinaire ce jeudi 26 juin 2025. Cette rencontre visait à présenter le rapport annuel 2024, incluant le rapport d’activités et de gestion, celui sur les affaires culturelles et sociales, ainsi que le rapport financier du commissaire aux comptes.



Une performance jugée "positive" dans un environnement numérique en mutation

Aly Bathily, le directeur gérant de la SODAV, a synthétisé les points clés de l'année 2024. Selon lui, la SODAV poursuit sa transformation pour s’adapter aux mutations rapides de l’environnement numérique, qui impactent profondément les œuvres. Dans un contexte marqué par le développement du streaming, de l’intelligence artificielle et des plateformes en ligne, la société a renforcé ses efforts de digitalisation et de modernisation de la gestion des droits.



« Si l'on se limite au niveau national, la performance est bonne », a-t-il déclaré. Un montant de 630 millions de FCFA a été perçu, et 553 692 051 FCFA ont été répartis aux ayants droit sur une base équitable, en conformité avec les règles professionnelles de la gestion collective. Ce rapport a d'ailleurs été acclamé par approbation, a précisé Aly Bathily, qui a profité de l'occasion pour remercier l’État du Sénégal pour sa subvention.



Optimisme pour l'avenir et attentes sur la copie privée

Le directeur gérant a affirmé que la SODAV fait une utilisation judicieuse des possibilités offertes par la subvention de l'État. Cela leur permet d'accroître les revenus des artistes en attendant l’effectivité de la rémunération pour copie privée. Aly Bathily espère des résultats encore plus probants, tant en termes de collecte que de répartition, souhaitant que « les chiffres seront meilleurs l’année prochaine ».



L'État s'engage pour la transparence et le statut de l'artiste

Présidant l'assemblée, le Secrétaire d’État à la Culture, Bacary Sarr, a tenu à féliciter la SODAV pour sa démarche de transparence et a encouragé l'organisation à persévérer dans cet exercice annuel de reddition des comptes devant tous les mandats. Il a également apporté des éclaircissements sur deux dossiers majeurs concernant la SODAV : la rémunération de la copie privée et le statut de l’artiste.



Bacary Sarr a rappelé les mesures prises en Conseil des ministres par les autorités, confirmant que le gouvernement travaille activement sur le suivi de la rémunération pour copie privée et espère que son application sera effective prochainement. Concernant le statut de l’artiste, il a assuré que tous les acteurs concernés sont à pied d'œuvre pour son effectivité, soulignant son caractère capital pour les artistes (auteurs, créateurs, danseurs, etc.).



Dieynaba Agne