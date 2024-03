Assemblée Nationale : Les députés adoptent la loi sur la revalorisation des pensions de retraite des anciens députés

Les députés ont adopté, à l'unanimité, en commission, la proposition de loi n°07/2024 portant pension des anciens députés, abrogeant et remplaçant la loi n°59-035 du 30 décembre 1959 portant Règlement de la Caisse de retraite des députés de la République. Il s'agit d'une loi portant revalorisation de la pension de retraite des anciens députés et de l'amélioration de leur condition de vie. La proposition de loi a été introduite par le député Abdou Mbow.

D'après le rapport de l'intercommission, constitué de la commission des lois, de la décentralisation, du Travail et des Droits humains," il s’avère nécessaire de prendre des mesures importantes, en vue d’améliorer de façon substantielle la pension des anciens députés et améliorer ainsi leurs conditions de vie et celles de leurs ayants droit."