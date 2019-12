Assemblée Nationale : Le projet de budget du ministère de l’agriculture arrêté à 152 milliards.

Dans ce marathon budgétaire pour l’exercice 2020, le ministre de l’agriculture et de l’équipement rural, Moussa Baldé, va défendre son projet de budget qui est arrêté à la somme de 152 044 525 199 francs cfa et 519 336 402 984 francs cfa en autorisation d’engagement.



Ce projet de budget est réparti en plusieurs programmes, à savoir la sécurisation de la base productive et développement des infrastructures rurales, le programme pour l’augmentation de la production, diversification et valorisation des produits agricoles.



L’autre programme concerne l’accompagnement à la production (Financement, recherche, formation agricole et appui-conseil) et le Pilotage, Gestion et coordination de l’administration. À noter que les cédits de paiement de ce programme sont fixés à 2 441 449 580 francs cfa.