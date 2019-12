Assemblée Nationale : Le MEFPA défend son budget programme arrêté à 58.804.628.279 FCFA.

Pour le programme 1, il est de développer des offres de formation professionnelle et technique. Dans ce programme, les crédits de paiement sont estimés à 51.858.414.820 FCFA.

Les autorisations d'engagement sont aveluées à 73.442.859.026 FCFA. Par nature économique de dépenses, les crédits dudit programme sont répartis comme suit:

-Dépenses de personnel: 20.776.380.132 FCFA en crédits de paiement

- Biens et seevices: 6.049.310.700 FCFA en crédits de paiement

- Transferts courants : 910.637.600FCFA en crédits de paiement

-Investissement éxecutes par l'État : 23.110.095.572FCFA en crédits de paiement et 72.430.868.210 FCFA en autorisations d'engagement

-Transferts de capital: 1.011.990.816 FCFA en crédits de paiement et 1.011.990.816 en autorisations d'engagement



Le programme 2: développement de l'artisanat et de l'apprentissage. 30.579.680.550 FCFA et les autorisations d'engagement à 2.280.955.456 FCFA

-Dépense du personnel: 270.617.000FCFA

-Biens et services: 46.946.906 FCFA en crédits de paiement

-Transferts courants : 1.451.783.000 FCFA en crédits de paiement.

-Investissement exécutés par L'État : 500.000.000 FCFA en crédits de paiement et 30.042.000.000 FCFA en autorisations d'engagement

-Transferts en capital: 537.608.550 FCFA en credits de paiement et la même somme en autorisations d'engagement.



Programme 3: Le déveleppement de l'emploi

Pour l'exercice 2020, les crédits de paiement de ce programme sont arrêté à 1.309.523.000 FCFA et les autorisations d'engagement à 230.000.000 FCFA. Ce qui donne une répartition suivante:

-Dépenses de personnel: 33.823.000 FCFA en crédits de paiement

-Biens et services: 45.700.000 FCFA en crédit de paiement

-Transfert courants: 1.000.000.000 FCFA en crédits de paiement

-Investissement exécutés par l'État : 130.000.000 FCFA en crédits de paiement et la même somme en autorisations d'engagement

-Transferts en capital : 100.000.000 FCFA en credits de paiement et la meme somme en autorisations d'engagement



Programme 4: qui concerne le pilotage, la gestion et le coordination administrative.

Pour 2020, ce programme sera ainsi arrêté à 2.829.735.003 FCFA et répartis par nature économique de dépenses avec les crédits dudit programme:

-Dépenses de personnel: 1.662.970.744 FCFA en crédits de paiement

-Biens et services: 1.066. 764.259 FCFA en crédits de paiement

-Transferts courants: 100.000.000 FCFA.

Le ministre de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'emploi se présente cet après-midi devant les parlementaires pour défendre ce budget programme.