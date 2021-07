Assainissement du pôle urbain de Diamniadio : Un montant de 95 milliards de Francs CFA prévu pour l'aménagement de la future ville du Sénégal.

Considérée comme un territoire carrefour, une zone de transition entre l’agglomération dakaroise et le reste du pays, le pole urbain de Diamniadio prévoit plus de 300.000 habitants. Un nombre important d'habitants qui nécessite la mise en place d'un système optimal d'assainissement. D'où l'intérêt de l'atelier de validation tenu ce matin par le gouverneur de Dakar représenté par son adjointe qui implique l'Office national de l'assainissement au Sénégal dans l'utilisation pratique du document stratégique concernant l'assainissement du pole urbain de Diamniadio.



Ce projet d'assainissement vise la gestion de l'espace économique à travers un plan d'assainissement répondant aux normes sécuritaire et hygiénique, mais également qui permet de valoriser ce pole en mettant l'accent sur l'utilisation des eaux usées et des eaux pluviales. C'est vrai que Diamniadio est un sol argileux, mais le directeur de l'ONAS, compte tenu de l'implication de tous les acteurs, notamment les collectivités territoriales, l'administration territoriale et les populations, demeure rassuré qu'avec un montant de 95 milliards qui devra être dégagé, un plan d'assainissement adéquat peut bien être effectué dans cette zone.



Ce pole, qui vient désengorger Dakar, devra régler certaines difficultés liées à l'urbanisation, à l'accès au pole économiques et aussi à l'administration. Répondant non seulement au cadre de vie des populations, l'assainissement de ce pole urbain de Diamniadio va également contribuer à la bonne gestion de l'espace économique et administratif. La validation de ce plan directeur de l'assainissement qui devra être validé ce jeudi, permettra aux acteurs et certains partenaires comme l'Ageroute et l'Apix, de s'approprier du document stratégique afin de bien mener leurs travaux de même que l'ONAS qui a, en charge ce grand chantier environnemental...