Arrestations dans l’affaire Covid-19 : Un montant de 258 448 233 francs CFA en guise de cautionnement

Le procureur Ibrahima Ndoye, lors de la conférence de presse du Parquet de Dakar ce jeudi, a donné des chiffres concernant les consignations liées aux poursuites relatives à la gestion de la Covid-19. Le procureur informe d’emblée que l’objectif est de prendre en charge le phénomène criminel de manière efficace. Cela est nécessairement lié au rétablissement de la confiance. Le magistrat rappelle que les personnes ont été arrêtées et conduites au parquet avant de restituer spontanément et volontairement des consignations. L’obligation préalable, dira le procureur, est de restituer les fonds.



Pour bénéficier de la liberté provisoire, un cautionnement d'un montant de 258 448 233 francs CFA a été versé, informe le procureur Ibrahima Ndoye. Des inculpations sont en cours et la somme est actuellement déposée à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), conclut-il.