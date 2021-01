Arrestation de Boubacar Sèye : « Associations et acteurs de l’émigration exigent sa libération sans condition » (Souleymane Alioune Diallo, président de l’Association Otra Africa)

Arrêté en fin de semaine, alors qu’il revenait de vacances en Espagne, Boubacar Sèye est placé en garde à vue depuis vendredi dernier à la section de recherche de Colobane. Ce qui a suscité la colère des associations et acteurs de l’émigration.



Par la voix du président de l’Association Otra-Africa, Souleymane Alioune Diallo, les acteurs et associations qui s’activent sur les questions migratoires exigent la libération sans condition de Boubacar Sèye.



«Nous, associations et acteurs demandons la libération pure et simple de Boubacar Sèye, car sa place n’est pas à la prison par rapport à la question de l’émigration. Il a beaucoup travaillé sur cette question, donc les autorités doivent le consulter. C’est un militant très engagé sur les questions de l’émigration, des droits de l’homme. Nous exigeons sa libération sans condition », a précisé Souleymane Alioune Diallo.



Par ailleurs, le président de l’Association Otra Africa invite les autorités à diligenter une enquête sur la gestion transparente des fonds pour éclairer la lanterne des populations sur cette question.



« Ce qui est évident sur cette question, c’est qu’il est indiscutable que l’Union européenne a injecté des fonds et des moyens sur la question de l’émigration. C’est une chose incontestable et nous voudrions voir aujourd’hui quelqu’un qui chercherait à le contester. Maintenant, demander la transparence et de l’audit dans la gestion de ce fonds, nous pensons que c’est à l’avantage de l’État du Sénégal pour éclairer la lanterne des populations, car on nous parle énormément de ces fonds, donc c’est au bénéfice du gouvernement de dire ce qui a été fait de ces fonds. Nous avons besoin de savoir si réellement ces fonds financés par l’Union européenne sont arrivés au Sénégal. On ne sait jamais! », souligne-t-il toujours.



Souleymane Alioune Diallo alerte également les autorités sur l’état de santé de Boubacar Sèye, « Boubacar Sèye a une santé inquiétante, ce qui est connu de tous. Donc nous attirons l’attention des autorités sur son état de santé. Nous attirons également l’attention des autorités sur sa moralité, car Boubacar Sèye n’est pas un délinquant… »