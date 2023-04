Arrestation d’opposants / Fadel Barro : « C’est notre régime politique qu’on doit changer! »

Invité de l’émission « L’Entretien », le coordonnateur du mouvement citoyen « Jammi Gox Yi », par ailleurs, acteur majeur de la lutte contre le 3e mandat du Président Wade en 2012, est revenu sur les vagues d’arrestations de responsables et de militants de Pastef. Sans langue de bois, Fadel Barro, croit que c’est le système politique du Sénégal qu’il faudra changer.



« Ce qui m’intéresse, ce sont ces arrestations tous azimuts. Ce régime politique que nous avons adopté est à l’origine de toutes ces arrestations et brutalités des opposants. On doit le changer car il ira crescendo. La solution n’est pas de changer les hommes à la tête de l’État, mais de changer le système politique », fait savoir l’ancien coordonnateur du mouvement citoyen Y’en a marre.