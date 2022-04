Après avoir voté Macron, les français résidant à Saly se prononcent...

La petite côte reste une localité où la communauté française est bien représentée. Lors des élections présidentielles ayant consacré Emmanuel Macron et Marie Le Pen au 2ème tour, ces derniers avaient choisi la continuité avec le président actuel. Dans le bureau unique sis au lycée Jacques Prévert de Saly ou le nombre d'inscrits est 1.953 personnes, 607 ont voté.

Valablement exprimé : 606 votants, avec 00 bulletin blanc, 01 bulletin nul

Ont obtenu : Emmanuel Macron 210 voix, Marine Le Pen 101 voix, Jean Lassalle 11 voix, Éric Zemmour 108 voix, Anne Hidalgo 06 voix, Yannick Jadot 12 voix, Valérie Pécresse 33 voix, Jean Luc Malenchon 108 voix, Nicolas Dupont Aignan 10 voix, Fabien Roussel 03 voix et Mathieu Arthaud 03 voix.

Dakaractu Mbour a tendu le micro à ces citoyens français résidant au Sénégal, précisément à Saly, pour qu'ils se prononcent et donnent leurs points de vue... (vidéo)