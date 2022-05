Approvisionnement en mouton, exonération fiscale : Les assurances du ministre de l’élevage pour une bonne campagne de Tabaski.

À moins de deux mois de la Tabaski, le ministre de l’élevage a tenu à rassurer les Sénégalais pour un approvisionnement correct du marché en mouton et l’exonération des taxes sur le bétail. Sur ces deux points, le ministre devant les acteurs de l’élevage a donné des gages. « Nous avons entamé une tournée pour en parler aux opérateurs qui vont emmener les moutons dans les différents points de vente ».



Ainsi, Aly Saleh rappelle les décisions prises par le président de la République pour accompagner les éleveurs. « La suspension de l’ensemble des taxes liées à l’importation de moutons dans notre pays va s'étaler sur une période de 105 jours. C’est 65 jours avant la Tabaski et 40 jours après la Tabaski du 11 mai au 24 août prochain ; Il y a un assouplissement des conditions de convoyage des animaux sur l’ensemble du territoire national ; qu’il y ait l’ouverture de plusieurs points de vente et qui sont en même temps sécurisés par les forces de sécurité avec une disponibilité en eau et en aliment de bétail », a expliqué Aly Saleh Diop.



Le ministre de l’Élevage et de la Protection Animale s’exprimait à l’occasion de l’atelier de validation nationale de la lettre politique sectorielle de développement de l’élevage (LOSDEL 2022-2026) et aussi la présentation de celle 2017-2022).