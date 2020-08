Appel du chef de l’État aux jeunes : Moussa Baldé, président du Conseil départemental de Kolda remet 3000 masques aux jeunes et aux « badiénou gox ».

À travers la Cojer, les jeunes de Kolda entendent répondre à l’appel du chef de l’État et des élus locaux dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Dans ce sillage, le président du Conseil

départemental Moussa Baldé a mis trois mille masques à la disposition des jeunes et des "badiéne gox". Les jeunes ont reçu deux mille masques tandis que les "badiénou gox" en ont eu mille.



Ndèye Fatou Niang, présidente régionale des "badiénou gox" : « on se réjouit de cet acte car ces masques peuvent nous sauver. Nous sommes en contact avec les hôpitaux et les malades c’est pourquoi, nous



remercions le président du Conseil départemental. La plupart de mes collègues sont des personnes âgées et très vulnérables à la covid-19. C’est un véritable soulagement pour nous », se félicite-t-elle.



Quant aux jeunes, leur rôle demeure l’un des plus grands puisqu'ils portent une grande responsabilité dans la lutte contre le virus. D’ailleurs, en conférence de presse récemment, le ministre de l’agriculture



Moussa Baldé leur avait lancé un appel en ces termes : « je demande aux jeunes d’avoir le sens de la responsabilité en portant les masques pour se protéger et protéger les autres ».



C’est pourquoi, ils vont redistribuer ces deux mille masques dans les différents quartiers de la commune de kolda où les cas communautaires ne cessent d’augmenter depuis quelques temps.