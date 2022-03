An 1 du décès de Papa Thione : « À chaque fois que j’entre dans la maison, je le revois là assis sur le perron… » (Père Habib)

Père Habib comme l'appelle presque tous ceux qui le côtoie, était lui aussi très proche de feu Thione Seck. Il était un collaborateur et ami du défunt qui vit mal le départ brutal de son compagnon.



« On se retrouvait chaque fois ici sur le perron pour manger et papoter ensemble. Depuis l’annonce de son décès j’ai du mal à le digérer, mais Alhamdoulillah Dieu en a décidé ainsi... »



Il poursuit avec insistance : « à chaque fois que j’entre dans cette maison et que je regarde cet espace, je le vois là, comme à notre habitude. Je le vois si vivant, si présent … »



Aujourd'hui, 1 an après son décès, il ne reste à ses proches qu'à prier pour lui. D'où la cérémonie de récital de Coran organisée en son honneur. À présent, tout cela, ces moments ne sont plus possibles, mais les souvenirs de Papa Thione restent et accompagnent son entourage.

Témoignages…