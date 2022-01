Aminata Touré sur la non-violence : « Nous appelons au calme et à la détermination, mais cela ne dit pas se laisser faire »

À moins de 48 heures du démarrage de la campagne électorale pour les élections locales et départementales du 23 Janvier, l’ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental, Aminata Touré, appelle les acteurs politiques surtout ceux de la mouvance présidentielle, à travailler dans le calme et la sérénité pour une campagne apaisée. Pour autant, l’ancien Premier ministre du régime de Macky Sall, précise que cela ne signifie pas aussi se laisser faire.



« Pour la campagne électorale qui commence le 08 Janvier prochain, nous appelons tous nos responsables et tous les militants à travailler dans le calme et la paix, mais cela ne signifie pas se laisser faire. Pour la stabilité et la transparence, nous souhaitons que ces joutes se déroulent dans la paix. Les femmes nous le savons tous, c'est la grande majorité des militantes et électeurs, il faut qu’elles apprennent à faire la différence sur les profils. Car il y a des profils requis pour gérer nos collectivités territoriales », a invité Aminata Touré. Elle s’exprimait à l’occasion de l’assemblée générale des femmes de la coalition BBY tenue ce mercredi à Dakar…